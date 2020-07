Kort geding horecabond aangehouden, eerst overleg noodzakelijk

De behandeling van het kort geding was al begonnen. De advocaat van de rijksoverheid heeft bij de behandeling gezegd dat het cononavirus nog steeds gevaarlijk is en dat er geen reden is voor versoepeling. De cijfers van het RIVM laten ook zien dat het aantal coronagevallen zorgwekkend aan het toenemen is.

"Wel met 4 in een auto, niet met 4 aan tafel"

De horecaondernemers dachten afgelopen weken dat de coronauitbraak onder controle was. Ze wijzen op de grote financiële gevolgen van de anderhalvemetermaatregelen, Dat doet ook voorzitter Van de Erve fan de Friese horecaondernemers. Hij zegt ook dat ondernemers niet kunnen uitleggen dat er in de horeca strengere regels gelden, terwijl je bijvoorbeeld wel met vier mensen in een auto mag zitten. Hij vindt dat er te veel met twee maten wordt gemeten.