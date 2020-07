Politie vist machinegeweer op uit gracht in Franeker

De politie werd op het spoor gezet door jongeren die in de gracht aan het magneetvissen waren. Zij hadden het wapen ook al opgevist, maar het viel weer in het water. Uit een foto van de politie valt op te maken dat het machinegeweer flink verroest is.

Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een Brengun. Dit type wapen werd in diverse vormen gemaakt tussen 1930 en 1992. Met name het Britse leger had het geweer in gebruik.