Historisch Centrum Leeuwarden krijgt bijzonder takje van vrijheidsboom uit 1795

"De boom heeft er jaren gestaan, hoe lang precies weten we niet", zegt Klaas Zandberg van het HCL. "In heel veel steden werd zo'n vrijheidsboom neergezet, meestal voor het stadhuis. Veel burgers en burgeressen dansten dan de Carmajole rondom de boom. Ik heb nog even op YouTube gekeken of daar ook beeld van is: ja, een Franse film. Het is een wild dansje."

Familie Beekhuis

Het HCL mag het takje voor vijf jaar lenen van de familie Beekhuis. Die familie heeft het in handen gekregen via een over-overgrootvader. "De familie is er heel trots op. Ene Klaas Cornelis Feddes, heeft het takje veiliggesteld, rond het jaar 1810. Dat is altijd in de familie gebleven. In 1877 is het zelfs tentoongesteld bij de grote tentoonstelling van Fryslâns verleden, waar het Fries Museum uit voortgekomen is", zegt Zandberg.

Wat er uiteindelijk met de boom is gebeurd, is niet bekend. "Ik denk dat het aan het eind van het Franse gezag stilzwijgend verdwenen is, maar dat vereist nog wel wat verder onderzoek. In Groningen weten we het wel. Daar is de vrijheidsboom door onverlaten in de gracht gegooid. Dat takje is er ook nog wel, maar die is helemaal verrot. Dus het takje dat wij hier hebben is een stuk mooier", aldus Zandberg.