Winst FrieslandCampina door coronavirus stuk lager dan afgelopen jaar

De winst van zuivelconcern FrieslandCampina is in het eerste half jaar van 2020 een stuk lager uitgevallen als in dezelfde periode afgelopen jaar. Er is zo'n 37 procent minder verdiend, zo staat in de cijfers die vandaag bekend zijn gemaakt. De winst komt nu uit op 108 miljoen euro. Dit komt vooral door het coronavirus. De consument heeft dan wel meer melkproducten gekocht, maar andere grote Europese afnemers van kaas, boter en melkpoeder laten het bijvoorbeeld afweten. Dat komt mede door de eerdere sluitingen van de horeca.