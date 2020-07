PC in Franeker gaat definitief niet door: "Heel pijnlijk besluit"

Het bestuur vindt een PC met een beperkt aantal toeschouwers op it Sjûkelân niet PC-waardig. Met het oog op de huidige ontwikkelingen omtrent het coronavirus verwacht de organisatie dat daar de komende tijd geen versoepelingen in komen.

"Dat is een heel pijnlijk besluit. Het is een dag die voor heel veel mensen leeft. Aan de andere kant konden we hier al sinds maart rekening mee houden, dus het is geen verrassing", zegt voorzitter Ids Hellinga van de PC.

Koning

Een van de winnaars en koning van 2019, Hans Wassenaar, is teleurgesteld, maar heeft wel begrip. "Jammer natuurlijk dat de mooiste partij van het jaar niet doorgaat. We hadden er wel wat rekening mee gehouden, dat het niet door kon gaan", zegt Wassenaar. "Dan moeten we maar toewerken naar een prachtig mooie woensdag in 2021.

Het is de vijfde keer in de 167-jarige geschiedenis dat een PC niet doorgaat. In 1859 was er om onbekende reden geen PC, in 1866 was de uitbraak van cholera de reden voor het schrappen en in de oorlogsjaren 1943 en 1944 werd er ook geen PC gehouden.