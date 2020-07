Fietsen in het MCL voortaan niet meer saai; virtuele tochten door steden of natuurgebieden

In totaal zijn er 500 verschillende fietsroutes in binnen- en buitenland beschikbaar. In het MCL worden al vaak gewone hometrainers gebruikt voor patiënten die aan haar conditie moeten werken, maar het MCL hoopt dat de nieuwe interactieve fietsen zorgen voor extra motivatie. De nieuwe fietsen zullen maandag in gebruik genomen worden in bijzijn van Cambuurtrainer Henk de Jong.