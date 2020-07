Hollum op Ameland in de race voor mooiste dorp van Nederland

Smit weet wel wat Hollum zo mooi maakt. "We hebben verscheidenheid tussen hele oude pandjes en vrij nieuwe pandjes. Een hele hoop dingen zijn nog bewaard gebleven van vroeger van de walvisvaart, de geveltjes en zo. Maar ook sinds de reconstructie van een aantal jaren terug ligt het er gewoon hartstikke netjes bij. Het wordt ook keurig onderhouden door iedereen dus het ziet er hartstikke netjes en keurig uit", zegt Smit.

Andere eilanddorpen afgetroefd

In de top vijftig staan ook Oost-Vlieland en Schiermonnikoog. Die zijn dus afgetroefd door Hollum. "Dat verbaast me niks. We zijn natuurlijk veel mooier, dat begrijpen jullie ook wel", lacht Smit.

Of de winst er uiteindelijk ook in zit, weet Smit niet. "We hopen het wel, maar als je al bij de vijf mooiste dorpen van Nederland hoort dan ben je natuurlijk al zo trots als een aap", zo zegt de voorzitter van het dorpsbelang.