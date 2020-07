Tatiana Pratley aan het roer bij Tryater: "Urgentie om theater te maken alleen maar groter"

Pratley is geboren en getogen in Hurdegaryp en heeft de regie-opleiding gedaan aan de toneelschool in Amsterdam. Na haar afstuderen was ze als jonge maker verbonden aan Tryater. Haar eerste voorstelling hier was in 2013: Heimwee naar Hurdegaryp. Met theatercollectief Skoft en Skiep maakt ze vooral voorstellingen over onderwerpen die dichtbij de mensen staan. Zoals het Heilige Hert van Cambuur, Work work work en Part Time Paradise. Dit wil ze als artistiek leider vasthouden.

Bijzondere plekken

Sommige paden die ingeslagen zijn wil ze doorzetten: "Wat ik heel mooi vind is dat we de laatste tien jaar heel veel aan talent-ontwikkeling hebben gedaan, dat zal zeker doorgaan. De zolder van Tryater zal altijd open zijn voor jonge makers om te gebruiken." Ook heeft ze nieuwe speerpunten. "Op nog meer bijzondere plekken in de provincie spelen. Zoals met de voorstelling Under wetter op de ijsbanen in Fryslân. Zowat elk dorp heeft er een, maar die worden bijna niet meer gebruikt want er is niet zoveel ijs meer. Wat doen we met die lege plaatsen en hoe gaan we om met de traditie van het schaatsen? Wat betekent dat voor ons, het veranderen van zo'n traditie?"

Tradities en het veranderen hiervan is een thema dat de komende jaren bij Tryater vaker terug zal komen. "Tradities horen echt bij Fryslân, maar ik vind het ook interessant om te zien wat er gebeurt als dit verandert. Je kan er niet omheen, want de wereld verandert altijd en zeker in de corona-crisis zie je dat nu heel duidelijk. Ik vind het interessant om hierover na te denken en ons hier toe te verhouden."

Lastige tijd

Het is een lastige, maar ook bijzondere tijd waarin Pratey als leider aantreedt bij Tryater. Ze vindt het spannend, maar ook uitdagend. "Het was heel lang onduidelijk hoe alles verder zou verlopen. Maar ik dacht ook gelijk na over wat er nog wel allemaal kan en voelde juist nu heel erg de urgentie van het maken van theater." Plannen werden omgegooid. Het stuk Vader en Zoon van Joop en Mads Wittermans kon niet doorgaan en het project het Lok fan Fryslân werd naar voren gehaald. Het zijn theatrale wandelingen door verschillende dorpen in Fryslân over de vraag waarom Friezen het gelukkigst van Nederland zijn.

Ze is geschrokken van hoe andere theatergezelschappen in ons land worstelen met de corona-crisis. Ze zijn erg afhankelijk van theaters, maar daar is op dit moment nog niet zoveel mogelijk. "Voor Tryater helpt het dat we flexibel zijn. We spelen overal en nemen onze truck met alle decors daarin mee. Dit maakt het mogelijk om ook in deze tijd door te gaan. We waren altijd de vreemde eend in de bijt, omdat we als gezelschap niet alle theaters in Nederland lang gingen, maar gebonden waren aan Fryslân. Dit is nu ons voordeel."

Trots

Ze is trots dat ze bij Tryater aan het roer mag staan, dat een lange geschiedenis heeft. "Ik heb als kind veel voorstellingen gezien bij Tryater, zoals Ronja de Roversdochter en heb het gezelschap altijd bij mij gedragen. Ik vind het mooi om de geschiedenis mee de toekomst in te nemen. Voor mij staat Tryater echt voor verbinding met de provincie, voor naar de mensen toegaan, het spelen op bijzondere locaties en onderwerpen die dicht bij het hart staan."