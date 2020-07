Fryslân is sinds een paar weken een eiland rijker in het IJsselmeer

Er zijn veel protesten geweest tegen de windmolens en het zijn er ook veel; ze moeten voor 500.000 huishoudens stroom op kunnen leveren. De Groot: "De ashoogte wordt 115 meter en de tipmeter 180 meter. Ja, ze zijn heel zichtbaar. Dat zullen mensen zeker zien en dat zal zeker opvallen."

Het natuureiland mag dan wel wat winst opleveren voor de natuur en het ligt op ruime afstand van het park, maar voor vogels is het geen goed nieuws. De in Nederland gebruikte norm van één procent extra sterfte per jaar kan het aantal vogels in tien jaar tijd, afhankelijk van de soort, al met twee tot 24 procent reduceren. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat afgelopen jaar werd gepubliceerd.

Stilstand

Als het uit de hand loopt, kunnen ze bij Windpark ingrijpen, zegt De Groot: "We moeten zien wat er gebeurt. Dat monitoren we ook. Die verplichting ligt ook onder de vergunning, maar wij vinden dat ook logisch. daarbij hebben we ook al gekeken naar welke maatregels je kan nemen als er toch onverwacht meer vogels bij het park zijn. We kunnen dat zien en ja dan kunnen we zien of we er maatregelen voor kunnen treffen. En stilstand is daar een van, maar dat is natuurlijk niet de meest favoriete."