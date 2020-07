Man zwaar mishandeld in centrum Heerenveen: "Ik dacht dat ik dood ging"

Het slachtoffer wil graag anoniem blijven. "Vanwege de angst die mij is bezorgd door een aanslag op mijn leven, wil ik niet herkenbaar in beeld. Ik woon in Heerenveen en ben bang." Daarom doen we dit interview op een manier dat hij niet herkenbaar is. De man doet zijn verhaal, nadat hij de redactie van Omrop Fryslân had gemaild. Hij wil graag zijn verhaal doen en vraagt of dat anoniem kan. Zo belanden we woensdagochtend bij hem thuis, waar hij zijn verhaal doet.

Het is zaterdagavond om ongeveer half acht bij het Burgemeester Kuperusplein aan de rand van het centrum van Heerenveen als een grote groep Heerenveen-supporters richting het stadion loopt. Hij is thuis en schrikt ineens door een hard geluid. "Ik hoorde een enorme harde knal. Het was een lawinepijl vlak voor mijn woning. Daarom ging ik even buiten kijken. Ik zag een grote groep mensen. Ik wist niet wat er aan de hand was. Het werd me snel duidelijk dat het om voetbal ging. Ze zongen liederen over voetbalclub Heerenveen."

Op dat moment is er nog niets aan de hand. "In de regel zijn de Heerenveensupporters heel gemoedelijk. Dat was eerst ook het geval." Al veranderde dat snel. "Het werd me al snel duidelijk dat het om een groep ging die grotendeels in het zwart gekleed ging en de gezichten bedekt had. Ik hield afstand van de groep." Hij neemt wat opnames met zijn telefoon. "Maar ik hield al snel op, omdat ik het het idee had dat het geen groep gezellige mensen was."