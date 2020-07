Lara van Ruijven maakt voor de laatste keer een rondje door Thialf

Als eerbetoon aan Lara van Ruijven is woensdag een erehaag gemaakt en heeft Van Ruijven in een rouwauto voor de laatste keer een rondje gemaakt door het Thialf-stadion. Van Ruijven overleed op 10 juli in Frankrijk aan de gevolgen van een acute auto-immuunziekte. De shorttrackster is 27 jaar geworden.