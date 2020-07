Operaasje Fryske Flagge: Mark Heida woont op Curaçao

Met 'Operaasje Fryske Flagge' verzamelt Omrop Fryslân foto's van Friezen over de hele wereld, om zo te laten zien hoe internationaal de Friese vlag is. Het ultieme doel is om voor elkaar te krijgen dat er een Friese vlag-emoji komt.

Meedoen? Stuur je foto in via de Operaasje Fryske Flagge-site. Elke week bellen we op woensdag in ons radioprogramma De middei fan Fryslân met een Fries buiten Fryslân.