Landelijke actiedag boeren: Van Keimpema roept op tot 'burgerlijke ongehoorzaamheid'

Er was veel politie bij de demonstratie aanwezig. Die pakten in de loop van de middag vijf anti-coronaregeldemonstranten ui de stad Utrecht op, omdat die de demonstratie verstoorden. Voor de demonstrerende boeren was het lastig om de verplichte anderhalve meter afstand te bewaren, maar na een dringende oproep van de gemeente en de organisatie om verder uit elkaar te staan, werd dat wel geprobeerd.

Van Keimpema was na afloop tevreden over het verloop van demonstratie.