VIDEO: "Ik vloek ze twee uur lang naar de plek waar ik ze wil hebben"

It Skûtsjesjoernaal was woensdagavond het terrein van de schipper van Leeuwarden, Willem Zwaga, en oud-schipper Joop Mink. Naast de verhalen uit het verleden van Mink, moest Zwaga bekennen dat hij nog wel eens tekeer gaat tegen zijn bemanning. Maar volgens hem komt het na het zeilen altijd wel weer goed.

In de uitzending verder een reportage over een kritieke periode in het bestaan van de SKS in 1953, toen er maar drie skûtsjes waren ingeschreven voor het kampioenschap. Tekenaar Gerco van Beek brengt in de ode zijn visie op deze zomer zonder skûtsjesilen.

Kijk hier de uitzending van It Skûtsjesjoernaal terug: