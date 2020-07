Nieuwe methode om teken te verwijderen: bevries de teek!

Dit jaar zijn er in Fryslân al meer tekenbeten gemeld dan in heel 2019. Een teek moet zo snel mogelijk worden weggehaald om besmetting met de Borrelia-bacterie, de veroorzaker van de ziekte van Lyme, te voorkomen.

Er zijn allerlei methoden om teken te verwijderen, maar wat is nu de beste? Met een tangetje is het de vraag of het linksom of rechtsom moet en het beestje moet er wel heelhuids uit. De teek verdoven met alcohol kan gevaarlijk zijn, omdat het diertje dan van schrik zijn maaginhoud uitspuugt.

Bevriezen met wrattenmiddel

Een Australische viroloog heeft uitgebreid onderzoek gedaan en daar kwam uit dat het bevriezen van een teek met een middel tegen wratten de beste methode is. Het bedrijf in Wolvega, dat over de hele wereld verband- en andere medische hulpmiddelen verkoopt, maakt nu zo'n soort middel tegen teken. Mensen kunnen het bevriezen van de teek gewoon thuis doen, vertelt Drijfhout.

"Je houdt het spuitbusje ongeveer een centimeter boven de teek en dan activeer je hem vier keer", legt hij uit. "Dan geeft hij een dosering af waarbij de teek in één keer, al bij de eerste dosering, helemaal bevroren is. Dus dan kan hij niets meer uitspugen en na vier keer valt hij er meestal vanzelf wel uit."

"Je hoeft er niet meer aan te zitten"

Door het bevriezen gaat de teek dood. Drijfhout: "Op deze manier voorkom je dat de teek begint te spugen op het moment dat je hem eruit haalt. Mensen zijn vaak ook bang om hem eruit te halen en zo hoef je er eigenlijk niet aan te zitten."

In Australië zijn er inmiddels meer dan 20.000 van de spuitbusjes die in Wolvega worden gemaakt, verkocht. Ook in Nederland zijn ze nu op de markt gebracht en bij de drogist verkrijgbaar.