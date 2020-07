Nederlandse Melkveehouders Vakbond stapt uit stikstofoverleg

Volgens voorzitter Harm Wiegersma uit Rinsumageest wordt er nu al maanden gesproken zonder resultaat of onderbouwing. "We waren donderdag niet verde rgekomen. Dus we houden de eer aan onszelf."

'Het schiet niet op'

Wiegersma legt uit wat hem dwarszit: "We hebben vorig jaar in het Landbouw Collectief al veel voorstellen gedaan. Daar ging het ministerie niet op in. Het was wel een flinke stkstofreductie. Nu zijn we al vanaf halverwege mei aan het praten. We hebben wel zes, zeven voorstellen gedaan. Maar het schiet niet op. Dus het heeft geen nut meer om verder te praten. De stichting Stikstofclaim is een kort geding aan het voorbereiden, dus wij zeiden: laat hen nu maar."