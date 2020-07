Friese boeren als eerste in Bilthoven: veel toezicht op de been

Er zijn niet enkel boeren, maar ook mensen die het goed voor hebben met de agrariërs. Zo ook Rob Bok, die al tien jaar in Fryslân woont. "Ik ben van Friesland Actieteam #DeBuren. Ik ben geen boer, maar sympathisant. Ik ben hier uit solidariteit. We blijven de boeren steunen. We hebben ze nodig en ze mogen niet verdwijnen uit Nederland. Men wil de stikstofregels van tafel hebben, het is slecht voor de dieren en de productie gaat omlaag. Daar zijn we tegen. We zijn wat eerder dan verwacht, omdat we aanvankelijk met tractoren zouden komen. Daarom zijn de Friezen er samen met de Noordoostpolder het eerste."