GGD Fryslân bezorgd over verdubbeling coronacijfers: druk bij testlocaties

Er wordt wel naar een oplossing gezocht. "We schakelen wel bij, want het maakt ons ongerust dat de cijfers landelijk verdubbelen. Nu is het ook vakantie, we weten niet hoeveel mensen in Kroatië of elders zijn. Je moet er goed op letten. Maar je moet wel ongerust zijn door die verdubbeling. Ik was zelf naar een verjaardag maar ik was zowat de enige die nog afstand hield. Ik ben maar vertrokken toen het te druk werd. Als we niet opletten komt de situatie van het voorjaar terug."

Het testen blijft van belang, zegt De Graaf. "Wij willen er alles aan doen om het zo snel mogelijk te doen. Dan kunnen mensen ook vlugger achterhaald worden. Dus ik doe ook een oproep: als u wat voelt, laat u dan zo snel mogelijk testen." De Graaf vraagt ook om begrip. "Onze mensen zijn ook moe van de afgelopen tijd. Dus wij zoeken manieren om zo snel mogelijk te zijn, maar ook niet onze mensen kapot te werken."

Kroatië

Dinsdag werd bekend dat het reisadvies naar Kroatië wordt aangescherpt van code geel naar oranje. Het land vraagt mensen enkel noodzakelijke reizen te maken en Nederlanders krijgen het advies om na een bezoek in quarantaine te gaan. "We hebben er nog geen vragen over gehad, maar advies is wel aan Friezen uit Kroatië om thuis 14 dagen in quarantaine te gaan. Dus blijf thuis, even geen bezoek, boodschappen laten doen."