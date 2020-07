GGD Fryslân werkt mee aan UMCG-onderzoek naar coronavirus

Het gaat dus om patiënten die niet in een ziekenhuis liggen. Het kijkt ook naar de gevolgen voor de familie en de huisartsenzorg. De UMCG-afdeling 'Medische Microbiologie & Infectiepreventie' voert het onderzoek uit. Het moet weer nieuwe ideeën opleveren voor het verbeteren van behandeling en richtlijnen. Er is nog niet veel bekend over de verspreiding en de besmettelijkheid bij niet-ziekenhuispatiënten.

Er worden 200 besmette mensen gevolgd, met hun gezinnen. Het onderzoek duurt nog zes maanden.