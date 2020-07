Bart Helmholt ook de sterkste bij fierljeppen in IJlst

Het Nederlands record is in handen van Jaco de Groot uit Kamerik. De ljepper uit Utrecht sprong drie jaar geleden in Zegveld als enige over de 22 meter: 22.21 meter. De Groot zat als toeschouwer in het publiek, en is blij dat Helmholt en Galama het ljeppen weer oppakken. Hij kijkt uit naar de strijd op het NK in Burgum op 19 september