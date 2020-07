55+ PC in Balk verwacht geen problemen door het coronavirus

Voorzitter René Anema is 's ochtends vroeg al bezig met de koffie voor de vrijwilligers. "We gaan om 10.00 uur los," geeft hij aan. Problemen vanwege het coronavirus verwacht Anema niet. "Wij hebben even vergaderd en gezien naar het aantal bezoekers in de afgelopen jaren, en dan halen we de 250 eigenlijk nooit. We hebben contact gelegd met de gemeente, zij zeggen dat het onze verantwoordelijkheid is. We hebben een protocol opgesteld en naar de gemeente gestuurd. Met looproutes, spatschermen, desinfectiegel en een terras met 1,5 meter afstand. De gewone maatregelen. Buiten het veld houden we ons aan de coronamaatregelen, binnen de lijnen mag er wel meer."

Deelnemers

Ook het aantal deelnemers levert geen problemen op. "Er zijn niet minder deelnemers, dat valt mee. Dit jaar zijn er zo'n 75 aanmeldingen, evenals vorig jaar. Er is een grote opkomst voor de A-klasse met 40 kaatsers, in de B-klasse zijn er 24 en in de C-klasse maar 8. De winnaar zal rond 17.00 uur bekend zijn. Iedereen kaatst drie keer en dan wordt er individueel gekeken naar het aantal punten."