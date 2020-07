Opnieuw protestdag Farmers Defence Force: wat doen de boeren woensdag?

'Niet over de snelweg'

Veiligheidsregio Fryslân heeft afspraken gemaakt met de boeren. Jan Rijpstra zei als plaatsvervangend voorzitter: "We hebben goed contact met vertegenwoordigers in onze provincie. Daarmee hebben we ook afgesproken: op de snelweg, no way. Dat is niet wat we doen. De veiligheid en de volksgezondheid staan voorop voor ons." Rijpstra gaf ook aan dat er een draaiboek klaar ligt en dat men de boeren goed in de gaten houdt.

Trekkerverbod

In navolging van Veiligheidsregio Utrecht hebben ook Groningen, Flevoland en de Gooi- en Vechtstreek besloten dat een demonstratie met tractoren en andere landbouwvoertuigen niet mag. Daarom heeft Farmers Defence Force opgeroepen om met de auto naar Bilthoven te komen. Toch heeft voorman Mark den Oever ook in de media aangegeven boeren niet ongelijk te kunnen geven als ze toch voor de tractor kiezen. Maandag is het leger ingezet om bij het RIVM blokkades te plaatsen, want er worden wel demonstranten verwacht. Er liggen betonblokken, er staan hekken en er rijden politiewagens.

Mogelijk zou er bij Lelystad Airport een demonstratie komen van Farmers Defence Force. Dat is ook de reden dat Veiligheidsregio Flevoland het besluit genomen heeft dat ook daar geen tractoren mogen worden gebruikt voor de demonstratie. Het verbod in de Gooi- en Vechtstreek is omdat daar het Mediapark zit, ook een mogelijk doelwit van acties. En Groningen heeft het verbod ingesteld omdat protestdagen daar eerder leidden tot gevaarlijke situaties op de weg.