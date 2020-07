Crowdfundactie om Café Max in Stavoren te behouden

De stamkroeg van Blauw heeft wel wat verandering nodig. "Er moeten wel nieuwe aanpassingen aan het café gebeuren. Met een nieuwe exploitant gelden oude vergunningen vaka niet meer. De oude stroomkasten zullen geen goedkeuring krijgen, dus er moet ook geld komen om het café te verbeteren. Wij hopen op 4.5 ton voor de crowdfundactie, maar misschien is er ook wel meer nodig. Maar er zijn al veel mensen die geld hebben gedoneerd," zegt Blauw.

"Niet mijn laatste biertje"

Dat vraagt heel wat. "Het is nooit zomaar klaar. Ik wil dat de schilderijen hier mooi blijven hangen. En niet dat ze weg moeten omdat de grond moet worden bebouwd," geeft eigenaar Max aan. Maar Blauw laat de schouders er niet bij hangen. "We moeten de moet niet laten zinken. De club die we bijeen hebben bestaat uit enthousiaste mensen. We moeten er wat goeds van maken. We hopen dat Max en Carla straks ook tevreden zijn. Er komt een nieuwe exploitant, maar die moet hier wel in het café passen. De muziek is bijvoorbeeld belangrijk, want het is een muziekcafé. Maar ik ga er vanuit dat dit niet mijn laatste biertje is."