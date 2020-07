PvdA Leeuwarden heeft vragen over bouwplannen twintig zorgappartementen aan het Noordvliet

Daarnaast heeft de PvdA bedenkingen bij het vastgoedbedrijf Eastea Capital dat de zorgappartementen wil ontwikkelen. Dat bedrijf heeft eerder plannen gehad voor zorgwoningen in de Adelaarskerk in de wijk Bilgaard, maar daar is niets van terecht gekomen.

De zorgappartementen voor mensen met dementie vallen in het bestemmingsplan, stelt de gemeente Leeuwarden. De PvdA wil dat de gemeente contact opneemt met de wijkorganisatie Vlietvaardig.