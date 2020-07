Basketballers Aris beginnen competitie op 3 oktober, nog geen datum voor bekerfinale

Wel is duidelijk dat de bekerfinale nog in 2020 gespeeld zal worden in MartiniPlaza in Groningen. Op dit moment wordt onderzocht welke datum het meest geschikt is en hoeveel toeschouwers daarbij aanwezig kunnen zijn. De fans worden hierover na 1 september geïnformeerd.

Het definitieve schema van de competitie wordt ook pas later bekendgemaakt. Dat hangt af van het aantal clubs dat een licentie krijgt. Op dit moment hebben acht clubs zich ingeschreven, maar er zijn nog vier clubs die erover nadenken dat te doen. De inschrijving sluit op 1 september.