Op avontuur door Franeker met elf nieuwe activiteiten

Een van de activiteiten is een criminele wandeltocht. Toeristen kunnen elke vrijdag een rondleiding door de stad krijgen. Josse Pietersma kruipt als gids in de huid van Arend van Duiden, een 18e-eeuwse inwoner van Franeker. "We lopen langs alle criminele punten van de stad", begint Pietersma zijn verhaal vol enthousiasme. "Het was niet zo dat in dat in deze stad meer criminaliteit was, maar die was wel heel anders dan in andere gebieden in Fryslân. Hier zaten veel studenten en die hadden vaak ruzie met de docenten. Als ze dan in de kroeg zaten kon het soms wel uit de hand lopen. er was een gevangenis voor studenten en daar kwamen ze dan terecht."