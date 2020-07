Den Oudsten: "We hebben de boeren heel lang de mogelijkheid gegeven met een goed plan te komen"

Den Oudsten ziet dat anders. "Ik snap dat argument wel, maar het klopt niet. We hebben het laat besloten, maar dat kwam omdat we hen heel lang de gelegenheid hebben gegeven om met een goed plan te komen. We hebben elke dag overleg en contact gehad en gezegd nu moeten jullie echt met wat komen", zegt Den Oudsten.

"We hebben in de contacten die we met hen hadden geconcludeerd dat ze onvoldoende zekerheid aan ons gaven om dit op een goede manier te regelen", aldus de waarnemend burgemeester van Utrecht. "We hebben hen lang de gelegenheid gegeven, dat maakt dus dat wij wat later zijn. Maar ze wisten dat we dit heel belangrijk vonden."

Handhaving

Er mogen van de veiligheidsregio maar 2.000 mensen naar de demonstratie komen. Farmers Defence Force roept hun aanhangers echter nog steeds op via sociale media om woensdag te komen. "Dat is dus ook ons probleem. De organisatie weet dat er maar 2.000 man op kunnen. Ze zeggen tegen ons dat ze daar best aan willen meewerken. Maar als zij ondertussen hun mensen blijven oproepen, dan weten we dus ook dat ergens de wal het schip keert. Daar moeten we rekening mee houden. Tegelijkertijd ga ik er nog steeds vanuit dat we met de organisatie tot een goed vergelijk komen. Is dat niet zo, dan zal er gehandhaafd moeten worden", aldus Den Oudsten.