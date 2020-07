Hallumer misbruikte jarenlang stiefdochters: "Ik ben een viespeuk en een klootzak"

In de rechtszaak op dinsdag eiste de officier van justitie tbs in een lichtere vorm en een gevangenis van vijf jaar. De twee jonge vrouwen hielden beide een slachtofferverklaring waar ze in vertelden hoe de stiefvader hen tot seksuele handelingen dwong. Ze vertelden de stiefvader dat hij ze voor het leven heeft beschadigd.

De man bood in de rechtszaak meerdere keren zijn excuses aan. "Het ligt niet aan de meiden, maar het ligt aan mij", zei hij. "Ik ben een viespeuk, ik ben een klootzak, ik weet het".

De rechter doet pas later uitspraak en niet zoals gewoonlijk over twee weken, omdat het rapport voor de zitting nog niet klaar wa.s