VIDEO: "Ik ben als skûtsjeschipper totaal onvrijwillig geen kampioen geworden"

Yn It Skûtsjesjoernaal waren dinsdag de schipper van Earnewâld, Gerhard Pietersma, en oud-schipper Anne Tjerkstra te gast. De ene, Pietersma, is schipper van het Statenjacht, de ander, Tjerkstra, was dat in het verleden.

De historische reportage ging over de spannendste finale ooit in de SKS. Dat was natuurlijk de strijd tussen Grou en Heerenveen op de Snitsermar in 2018. Karen Bies, opgegroeid in een skûtsjefamilie, brengt een ode aan haar beppe.

Kijk hier de uitzending van It Skûtsjesjoernaal terug: