Transportsector blij met trekkerverbod: "Hele goede ontwikkeling"

De boerenprotesten hebben de afgelopen tijd voor veel overlast gezorgd op de wegen. Vooral voor sommige ondernemers heeft dat grote gevolgen, zegt Bart van Pagee van Transport en Logistiek Nederland. "Het verschilt heel erg per ondernemer, maar we hebben signalen gehoord van ondernemers waarin de schade tot in de duizenden euro's oploopt", zegt Van Pagee.