Celstraf voor man die instak op vriend die hem geen lift wilde geven

Een man van 24 jaar uit Almere is dinsdagochtend veroordeeld tot een gevangenisstraf van achtien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De man veroorzaakte afgelopen jaar in de nacht van 5 op 6 mei nogal wat overlast in Leeuwarden toen hij ruzie maakte en daarbij zijn mes trok. Daarnaa heeft hij een politieagent mishandeld en beledigd.