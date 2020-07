Sjoerd Bootsma stopt als artistiek directeur Welcome to the Village

Volgens Bootsma is het festival uitgegroeid tot een dorpsfeest dag gemaakt wordt met duizenden handen en is het vooruitstrevend. In 2019 kreeg het festival de EFFE Award, een Europese prijs voor festivals. Ze kregen de prijs voor het feit dat ze op een niet-conventionele wijze naar de maatschappij en toekomst kijken en dat ze een gemeenschap creëren die divers en inclusief is.

Sjoerd Bootsma zit ook in de organisatie van LF2028. Afgelopen jaar kwam daar druk op te staan omdat hij in de jury zit die subsidies toekent aan culturele evenementen. Welcome to the Village kreeg vanuit die pot 70.000 euro. Bootsma ontkende dat hij er invloed op had en dat er hierover afspraken waren gemaakt. Volgens gedeputeerde Sietske Poepjes was er sprake van een fout bij de provincie en was er niets aan de hand.