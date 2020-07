Hoe zit het nu precies met veevoer en het boerenprotest?

Boeren zoeken altijd een balans in het veevoer. Soms heeft de koe meer eiwit nodig, soms juist minder. Het grootste deel van wat de koe eet, is gewoon gras. En dat is nooit precies hetzelfde, zegt Egberink. "Het ruwvoer dat ze op dit moment opnemen, het gras, dat kan ontzettend van samenstelling wisselen. Als de zon schijnt, kunnen er bijvoorbeeld suikers gevormd worden in de plant. Verdwijnt de zon, dan stopt dat proces en gaan er andere processen in de plant plaatsvinden."

Bacteriën

Het gewas kan dus elk uur veranderen. "En daardoor kunnen voedingsstoffen die in de pens komen ook per uur veranderen qua samenstelling." De pens is de eerste van vier magen van een koe. Daar zitten allemaal bacteriën in, die bepaalde stoffen nodig hebben. Om dat in balans te houden, geeft een boer krachtvoer. Soms moet daar meer eiwit in zitten, omdat er niet genoeg eiwit in het gras te vinden is.

Ontstekingen

Als er minder eiwit in het krachtvoer mag zitten, wat het kabinet nu wil, moeten de boeren de koeien meer van dat eiwitarme krachtvoer geven om dat op te vangen. Dat betekent dat ze ook minder gras kunnen eten, wat weer andere gevolgen voor de gezondheid heeft. "Wat er kan gebeuren is dat er een kink in de kabel ontstaat in het delicate spel in de pens tussen de bacteriën. In het krachtvoer zit vaak meer suiker, wat de zuurtegraad in de pens in de war schudt. Dan gaan er processen plaatsvinden in de pens waar een koe ziek van kan worden. Er kunnen ontstekingen komen in de penswand. Die ontstekingsstoffen gaan met het bloed door het lichaam en kunnen op allerlei plekken in het lichaam ontstekingen, afwijkingen en ziekteverschijnselen veroorzaken. De klauwen kunnen er last van hebben, maar de uier ook," zegt Egberink.

Ook een tijdelijke maatregel voor vier maanden kan al heel schadelijk zijn, ook omdat de koeien gezond moeten blijven om gezonde kalfjes te kunnen krijgen. Maar veel boeren zijn bang dat dit na die vier maanden een meer structurele maatregel wordt. En dat is dus waarom de boeren woensdag met allemaal protestacties komen.