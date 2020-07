"Het is de mooiste wedstrijd die ik ooit in mijn leven heb gezeild"

Sytze Brouwer zag op het water van het Sneekermeer dat Grou een betere start had: "Na de start is er vaak al tekening in de wedstrijd. Zij kwamen als eerste bij de bovenste ton. Maar het was uitdagend weer, er was genoeg mogelijk voor ons."

Rivaal Douwe Visser had ook door dat zijn start goed was. "Heerenveen was zevende. Dus dat zag er mooi uit. Maar ik zag die jonge honden steeds een scheepje dichterbij komen. Toen dacht ik bliksem, er moet wel een scheepje tussen blijden."

'Kippenvel als het lukt'

Met nog één kruisrak te gaan, ging het Heerenveen door een schiftende wind het skûtsje van Drachten voorbij. Op dat moment zeilde Sytze Brouwer virtueel op kampioenskoers. En dus moest er wat gebeuren aan boord bij Grou. "Plan B moest uit de kast. We moesten Heerenveen opzoeken en zo ver wegbrengen dat Drachten er weer tussen kon komen."

Wat volgde was een vreselijk spannende ontknoping. Grou finishte een paar secondes voor Drachten, dat op zijn beurt weer net een paar secondes voor Heerenveen over de finish kwam. "Je kan het van tevoren bijna niet bedenken", lacht Visser. "Maar wanneer het dan lukt, dat is kippenvel."

Hoewel Brouwer de verliezer was, kijkt hij trots terug op de prestatie in 2018. "Verliezen is niet veel aan. Daar doe je het niet voor. Maar ik ben zo trots op hoe de bemanning deze wedstrijd gezeild heeft. Het is de mooiste wedstrijd die ik ooit heb meegemaakt..."