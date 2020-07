Drukte in Duinen Zathe: geen mensen meer naar binnen

Het is zeer druk bij attractiepark Duinen Zathe In Appelscha.Het park heeft dinsdag zijn maximale bezoekersaantal van 1.700 mensen bereikt. Voor het coronavirus mochten er 4.000 bezoekers in, nu mogen er in coronatijd 2.000 mensen komen van de gemeente. Het park heeft zelf besloten dat maar 1.700 toe te laten.