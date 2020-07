Gesloten Grouster cafés te vol in coronatijd: "Er was sprake van een exces"

"Het is afgelopen zaterdagavond en -nacht heel druk geweest in het centrum van Grou", zegt Tjeerdema. "Daarbij is het controleurs van de gemeente opgevallen dat bezoekers geen afstand houden, dat er gen hygiënemaatregelen waren genomen en dat mensen niet aan een tafel zaten, zoals wel de bedoeling was."

Sprake van exces

Volgens Tjeerdema gebeurde het maar één keer eerder in gemeente Leeuwarden dat een café dicht moest. "Over het algemeen zien we dat ondernemers zich goed aan de maatregelen houden." Dat er nu twee cafés moesten sluiten, is omdat ze zich niet goed aan de maatregels hielden. "Volgens onze constatering was er nu sprake van een exces."

De cafés mogen binnenkort weer open, maar dan moeten ze wel met en plan komen met hoe ze zich wel aan de maatregels kunnen houden.