Veiligheidsregio heeft afspraken met protestboeren: niet over de snelweg

De boeren mogen dus niet over de snelweg rijden. "Demonstreren is een recht, dat willen de boeren in Bilthoven doen. Dus ook een andere Veiligheidsregio. Men mag niet over de snelweg naar Bilthoven rijden. Dat is de afspreek die we met hen hebben gemaakt. Wij respecteren hun mening, zij doen dat bij ons ook."

Afspraken

Ook in de andere Veiligheidsregio's mogen de boeren niet over de grote wegen. "Het is niet zo dat wat bij de een niet mag, bij de ander wel kan. Bovendien is het gewoon verboden om met een tractor op de snelweg te rijden. Veiligheid staat voorop. Ik ben een man van afspraak is afspraak. Maar niet eenzijdig, je doet dat met elkaar. Ik ga er vanuit dat je afspraken naleeft."

Draaiboek

Rijpstra hoopt niet dat er boeren zijn die de regels gaan overtreden. "Ik zou het onverstandig vinden, want ik verwacht dat de politie in zal grijpen. Het is ook een overtreding van de wegenverkeerswet." Hij zegt dat er veel voorbereidingen zijn getroffen.. "Er is een draaiboek, het wordt gemonitord. De boeren hebben afgesproken waar ze vertrekken en welke route ze gaan rijden. Als iedereen zich daaraan houdt, dan kan er een goede demonstratie gehouden worden."