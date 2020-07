Ludiek protest: boeren maken pompeblad van trekkers in weiland bij Loënga

Verbonden

De wei verandert langzamerhand in een klein festivalterrein. Op een podium staat een zanger de boeren toe te zingen en spelen. Ook zijn er twee dixies geplaatst en staat een snackwagen klaar om de boeren van een hamburger te voorzien. "Wij komen helemaal uit Workum", vertelt Jochum van der Gaast. "Een half uurtje rijden, maar dat hebben we er wel voor over. Dit protest is uniek. Op zo'n manier in beeld te komen is mooi. Ik ben zelf geen boer, maar we hebben wel een bedrijf in de mechanisatie. We zijn met elkaar verbonden. Samen zijn we één."

Na veel geregel, de trekkers hun plek te wijzen en alles klaarzetten, lukt het de organisatie uiteindelijk de tekst en het pompeblad voor elkaar te krijgen. "Het heeft even geduurd", lacht Dooper. "Maar als het dan zover is. dan heb je ook iets geweldigs!"