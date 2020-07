Danny Noppert verrast met winst tegen Price op World Matchplay

"Dit was niet mijn beste wedstrijd", vertelde Noppert direct na afloop. "Price speelde slecht, maar het is lekker om van deze spelers te winnen. Het moet straks wel scherper dan vandaag, anders kom ik er niet."

De eerste twee legs van de wedstrijd gingen met de darts mee, maar toen kon Noppert voor het eerst een break plaatsen met een finish van 80. Dat leverde hem een 3-2 voorsprong op bij de eerste pauze. Daarna zakte het niveau van de Fries in, maar hij herpakte zich in de negende leg weer. Met zijn laatste dart op dubbel tien bracht hij daarna de tussenstand op 6-4.

Meerdere wedstrijddarts

Vanaf dat moment was tegenstander Price het helemaal kwijt. Noppert liep eenvoudig uit en pakte met een belangrijke 89-finish de 8-5 voorsprong. Niet veel later kreeg hij meerdere darts voor de winst, maar die gingen er niet in. Price stapte in en pakte de leg, maar de Jouster gooide met een knappe finish van 88 toch nog nog wedstrijd naar zich toe.

Woensdag speelt Danny Noppert de tweede ronde tegen Engelsman Adrian Lewis.

Tweede Matchplay

Vorig jaar maakte Danny Noppert zijn debuut op de World Matchplay. Toen verloor hij in de eerste ronde van tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson.