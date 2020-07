VIDEO: "Ik weet niet wanneer, maar een vrouw aan het helmhout sluit ik niet uit"

In de eerste aflevering van het Skûtsjesjoernaal zijn maandagavond de voorzitter van de SKS, René Nagelhout, en negenvoudig kampioen Douwe Visser te gast. Aan de orde komen onder andere de toekomst van de sport, het niet doorgaan van de zeilwedstrijden dit jaar en de status van immaterieel erfgoed voor het skûtsjesilen.

In deze aflevering ook een reportage over de oprichting van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) in 1945 en een ode aan de zomer door Johannes Rypma & De Bountyhunters.

It Skûtsjesjoernaal is hier terug te zien: