Jan de Jonge over Heerenveen-directie: "Angst om de confrontatie aan te gaan"

Jubileum

De supporters van SC Heerenveen zijn zaterdagavond al begonnen met het vieren van het honderdjarig jubileum en dat is De Jonge niet ontgaan. "Wij wonen vlak bij het stadion, gisteravond en zaterdag waren er al supporters met het feest begonnen. Dus dat hoor je dan wel." De verjaardag van de club doet hem wat. "Je bent jarenlang bij de club betrokken geweest, dus dat is hartstikke belangrijk voor de club, de historie van de club en het gevoel dat je erbij hebt."

Toch constateert De Jonge wel dat het gevoel minder wordt. "Op een aantal vlakken is iets wat een club heel groot maakt, de cultuur, wel wat aan het weg ebben. De verbondenheid is wat minder. Het is misschien ook wel wat logisch in een bepaalde periode, maar dat is een heel ingewikkeld iets. Wat ik heel belangrijk vind, is dat boven in de top veel kennis van zaken is hoe de club groot is geworden en wat je daar op een nieuwe manier mee moet doen."

Daarbij doet de inwoner van Heerenveen een oproep aan algemeen directeur Cees Roozemond. Volgens De Jonge moet hij in gesprek met bijvoorbeeld Gertjan Verbeek. "Ga er eens mee praten en vraag hem eens hoe hij er tegenaan kijkt. Hij hoeft er niets mee te doen, maar dat zou kunnen." Waarom zou zoiets tot nu toe nog niet gebeuren? De Jonge: "Angst om de confrontatie aan te gaan. En dan bedoel ik confrontatie niet negatief."