SC Heerenveen hervat trainingen, nieuw keeper wordt deze week gepresenteerd

Jan Bekkema's contract is niet verlengd, maar hij doet voorlopig nog wel mee, vooral minuten maken bij de beloften.

Daniel Hoegh trainde maandag ook mee. De Deen houdt zijn conditie op peil bij Heerenveen. Maar volgens technisch manager Gerry Hamstra is het niet de bedoeling dat hij blijft. "Zeg nooit nooit, maar dat is in principe niet de intentie."

Drie posities nog invullen

Heerenveen gaat nu op zoek naar minimaal drie nieuwe spelers: nog een keeper, een linker centrale verdediger en een spits. Hamstra: "Dat is wat we nu willen, maar bel me over vijf minuten weer en het kan heel anders gaan. We willen ook nog wel graag een aanvallende middenvelder, die ook voorin kan spelen, maar die andere drie posities hebben momenteel prioriteit."