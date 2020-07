Sybrandy's heropent op nieuwe locatie: "We behouden het voor Gaasterland"

Het park zat eerder in Rijs, maar in 2019 gingen de deuren dicht. Sjerp Jaarsma kocht de attractie en bouwde bij Oudemirdum een nieuw park. "Vanaf 9 mei ben ik er continue mee bezig geweest en het is gelukkig gelukt." Hij is zeer blij dat het nu gelukt is. "Het is hartstikke mooi, letterlijk alles wat bij hen stond, staat hier nu ook."

Door de coronacrisis is er dit jaar geen officiële opening. "Wij hebben zoveel donateurs, als wij ze allemaal uitnodigen hebben we zo'n duizend mensen, dat vinden we met corona niet goed. Daarom schuiven we de officiële opening door naar volgend jaar. Dan zijn ook de laatste dingen af, bijvoorbeeld de natuureducatie."

Positieve reacties

Ook de eerste gasten van het nieuwe Sybrandy's zijn blij met de heropening. "Het was even wennen, maar we zijn blij dat ze terug zijn," zegt een van de bezoekers. Ook de nieuwe locatie valt goed in de smaak. "Het ziet er heel mooi uit. We hebben prachtig uitzicht op het IJsselmeer, dat is wel heel leuk."