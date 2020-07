Thuiswerken en digitaal vergaderen bevalt Friezen wel

Het onderzoek is in juni uitgevoerd bij tien organisaties in het onderwijs, de zorg, de overheid en de zakelijke dienstverlening. Zo'n 75 procent van de respondenten verwacht in de toekomst vaker digitaal te vergaderen. Ook denkt zo'n 70 tot 80 procent thuis goed productief te zijn.

De meeste respondenten denken echter niet dat ze op een andere manier gaan reizen dan voor de coronatijd. De meeste mensen denken dat ze blijven kiezen voor de auto en rijden in de spits. WSRS vindt dat dit nog wel aandacht verdient. Het zou volgens het samenwerkingsverband beter zijn om niet allemaal tegelijkertijd naar het werk te rijden.