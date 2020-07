Vijfde inbraak bij kaatsvereniging Dokkum: "Ze zijn in 5 seconden binnen"

Voorzitter Joop Dijkstra kan niet begrijpen dat de vereniging weer de dupe is van inbraak. ''Het is gewoon heel vervelend. Door de gemeente wordt al jaren niets gedaan aan het hek waardoor het heel makkelijk is voor mensen om toegang te krijgen tot het kaatsveld en ons kaatshokje. Met een knipmesje ben je in 5 seconden bij ons binnen'', zegt Dijkstra.

Aan het hek is duidelijk te zien dat de inbrekers elke keer een paar meter opschuiven. Het hek is op meerdere plaatsen al een keer gerepareerd. ''Het wordt telkens amateuristisch gerepareerd door de gemeente, maar er gebeurt verder niks waardoor zulke mensen vrije toegang hebben en krijgen.''

Koffiezetapparaat

De dieven hebben deze keer een nieuw koffiezetapparaat meegenomen, maar er is niet altijd iets van waarde te halen bij de club. ''Het trieste van het verhaal is dat het soms om een verbandtrommel gaat die ze meenemen. Het gaat soms om twee flesjes bier. Nu weer een nieuw koffiezetapparaat dat we donderdag aangeschaft hebben. Daar word je natuurlijk niet vrolijk van'', zegt Dijkstra.

Dijkstra verwacht dat jongeren uit de omgeving de daders zijn. ''Dit zijn geen professionals. Dat kun je wel zien aan de sporen die ze achterlaten.'' De vereniging wil graag maatregelen nemen om te voorkomen dat de jongeren een zesde keer inbreken. ''Bij de vierde keer hebben we gezegd dat er camera's moesten komen en vanochtend is hier meteen iemand geweest en die heeft gezegd dat er nu echt iets moet gebeuren, dus er komen camera's die de daders hopelijk kunnen vastleggen.''

De kaatsvereniging heeft aangifte gedaan bij de politie. Ook is een oproep gedaan aan getuigen om zich te melden bij de vereniging of bij de politie.