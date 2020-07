'Klokkenluider' verspreidt brief in Feanwâlden over 'misstanden' Talma Hûs

Talma Hûs niet blij

Bij Talma Hûs zijn ze niet blij met de actie. "We herkennen ons absoluut niet in deze beschrijving. Onze medewerkers zetten zich liefdevol in voor de zorg van onze bewoners. Om privacyredenen kunnen wij niet ingaan op vragen over individuele cliënten. Over het welzijn en de veiligheid van deze mevrouw hebben we nauw contact met haar wettelijk vertegenwoordiger", zegt communicatie-adviseur Ypie Veenstra van de Kwadrantgroep, waar Talma Hûs onderdeel van is. Talma Hûs is een verpleeghuis met 138 kamer voor ouderen met dementie.