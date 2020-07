Wetterskip Fryslân doet bij meer waterzuiveringen controle op coronasporen

Op de zuiveringen wordt driemaal per week een watermonster genomen. Die monsters worden vervolgens bij het RIVM onderzocht. Dat wordt gedaan om te kijken of en hoe het virus zich verspreidt. Daarmee kan Veiligheidsregio Fryslân weer maatregelen nemen als dat nodig is.

Als mensen besmet zijn, laten ze via hun ontlasting sporen achter van het virus. Dat is belangrijk, want het virus is al eerder in het riool te vinden dan dat mensen merken dat ze ziek worden. Dat was op Terschelling het geval. Volgens Wetterskip Fryslân is met name in plaatsen met ziekenhuizen het virus terug te vinden in het rioolwater.

Early warning-system

Zuiveringstechnoloog Sybren Gerbens van Wetterskip Fryslân: "Wij deden het met 4, maar we voeren dat langzaam op naar 10. Het RIVM heeft ons gevraagd om dat wat te verdelen over de provincie. Daar zijn we mee akkoord gegaan. We hebben aangeboden om mee te doen aan dit onderzoek, in het begin gebeurde het met name nog in het zuiden. Het is een mooi early-warning system voor het coronavirus. We hebben op diverse locaties coronadeeltjes gevonden de afgelopen maanden. Gelukkig is dat bij ons nog in hele kleine aantallen."