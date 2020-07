V.V. Heerenveen bestaat 100 jaar: kleine viering met leden

Voorzitter Bernier Hoekstra vertelt dat de club niet direct de naam Heerenveen had. "Heerenveen is ontstaan uit twee clubs, Athleta en HBS. In 1920 zijn deze clubs samengevoegd onder de naam Spartaan. In 1923-1924 zijn ze kampioen geworden en promoveerden ze naar de Nederlandse Voetbalbond. Toen moest de naam veranderd worden, omdat er al een Spartaan bestond. Toen werd het V.V. Heerenveen."

Is het wel 20 juli?

Of het jubileum van de club echt op 20 juli is, weet Hoekstra niet. "In de geschiedenisboeken staat niet helemaal dat de datum 20 juli is. De eerste lustra zijn allemaal in maart-april gehouden, dus een hele andere datum. Een oprichtingsakte is er niet. Waarschijnlijk komt het uit overlevering dat het 20 juli is. Maar dat is ook weer niet zo belangrijk."

Eigenlijk wilde hij wat meer aandacht aan de 100 jaar geven, maar vanwege corona komt dat anders. "We hadden leuke activiteiten bedacht, die schuiven we door. Het 100-jarig bestaan is natuurlijk een jaar lang, dus we kunnen nog wel wat doen. Nu is er wel ene kleine bijeenkomst. Leuk is dat er een paar oude bestuurders zijn die al zo'n 75 jaar bij de club zijn. Dat is wel bijzonder," zegt Hoekstra.