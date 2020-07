"Zonder der SKS hadden we al die mooie skûtsjes nu niet meer gehad"

De 90-jarige Wiemer Hoekstra weet nog goed hoe de eerste wedstrijden in 1945 tot stand kwamen. "Er werden al wedstrijden met skûtsjes gezeild voor 1945. Maar het was de bedoeling dat er meer deelnemers kwamen. Daarom deden deze mensen dit." Hoekstra is 21 jaar fokkenist geweest op het skûtsje van Drachten. Ook was hij er 5 jaar schipper van. "In mijn beleving had het skûtsjesilen er zonder de SKS heel anders voor gestaan nu."

Frits Jansen is bemanningslid op het Huizumer skûtsje, maar is als skûtsjehistoricus met name bezig met het terughalen van skûtsjes naar Fryslân. Dat doet hij met de Stichting Foar de Neiteam, die de geschiedenis van het skûtsjesilen vastlegt. Ook volgens hem is de SKS de redding geweest van het skûtsjesilen. "Als de SKS niet was begonnen, dan hadden we nu die mooie schepen niet meer gehad."

Kampioen Van Der Meulen

In 1945 werd het kampioenschap van de SKS voltooid met een wedstrijd op het water bij Langweer. Na de oorlog kwamen er zo'n 25 deelnemers op af. De winnaar was in 1945 Klaas van der Meulen. Hij zou later nog driemaal kampioen worden.