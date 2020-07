Omrop TIP: Speciaal Skûtsjesjoernaal vanaf vandaag te zien

Het was anders de tweede wedstrijddag van de SKS geweest. Bij de Veenhoop, met honderden toeschouwers en veertien skûtsjes op het water. Dit jaar is alles anders, maar een zomer zonder skûtsjes is een stap te ver en daarom start Omrop Fryslân vandaag met het Skûtsjesjoernaal. Een speciaal Skûtsjesjoernaal vanuit het Skûtsjemuseum in Eernewoude waar vooral het 75-jarig jubileum van de SKS in centraal staat. Unieke gebeurtenissen, veel historie en legendarische anekdotes van vroeger.